“Non fece tutto il possibile per salvare 14enne investita”, dottoressa 118 indagata per omicidio

(Adnkronos) – È stata sospesa dal servizio dalla società tra professionisti per cui lavora, la Cmd di Granarolo (Bologna), la dottoressa Anna Maria Lamanna, 62 anni, dopo che la procura di Padova l’ha iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo, in concorso con l’automobilista, per la morte della 14enne Eleonora Chimello, investita mortalmente da un’auto il 28 ottobre scorso a Piove di Sacco (Padova) mentre in bicicletta stava raggiungendo la fermata del bus per andare a scuola. La dottoressa, secondo quanto riferito dalle infermiere che con lei sono accorse in ambulanza sul luogo dell’incidente, non avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la ragazzina, quasi fosse in preda a un ‘blocco’, rifiutandosi di fare alcune manovre di soccorso. È stato il loro rapporto ai superiori della dirigenza sanitaria a mettere in moto la procura che ha fatto eseguire l’autopsia sul corpo della 14enne, deceduta per i numerosi e gravi traumi qualche ora dopo all’ospedale di Padova. La dottoressa, che lavora per conto della società bolognese esterna che ha vinto l’appalto per coprire i turni al Pronto soccorso di Piove di Sacco, ha tutti i requisiti necessari per operare nelle urgenze, sebbene abbia una specializzazione in nefrologia. Una volta ottenuto il nullaosta dalla procura, i funerali della studentessa dovrebbero tenersi sabato a Piove di Sacco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)