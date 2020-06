Non mollare mai storie tricolori, oggi 2 Giugno in prima serata Rai1 con Alex Zanardi

Arriva “Non mollare mai storie tricolori” il programma che oggi, 2 giugno 2020 in prima serata su Rai1, con Alex Zanardi si augura di incollare un folto numero di fronte alla tv.

Di cosa si tratta? Semplice: quello di rai1 oggi 2 Giugno 2020 rappresenta un charity show contraddistinto dall’occasione propizia della Festa della Repubblica. Andiamo a vedere nel dettaglio su cosa verterà il programma.

Non mollare mai storie tricolori, oggi 2 Giugno il charity show con Alex Zanardi

Oggi Martedì 2 giugno, nell’ambito della Festa della Repubblica, la prima serata di Rai1 arriva un charity show che mette in relazione i grandi campioni dello sport con i volti Rai e super nomi del cinema italiano per sostenere la Croce Rossa Italiana tramite il numero solidale 45505 (attivo dal 27 maggio al 3 giugno) e con donazioni sul sito www.cri.it.

“Non mollare mai – storie tricolori” beneficia di un conduttore speciale come Alex Zanardi, emblema di resilienza e amore per lo sport: lui guiderà, non in auto ma appunto nello shoe, i vari interventi dei numerosi ospiti che parteciperanno alla serata.

Il racconto lega le emozioni dello sport e della vita di tutti i giorni, raccontando l’impegno della Croce Rossa Italiana che mai come in questo periodo rappresenta un punto d’appoggio per le tante persone che hanno subito le conseguenze sanitarie e sociali e economiche del Covid-19.

Da Fabio Cannavaro e Marcello Lippi a Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti, passando per Flavio Insinna si parla di tanto, dalla tv ai Mondiali vinti dalla Nazionale Italiana di Calcio nel 2006 e nel 1982, raccontando sfide impossibili come Italia – Germania del 1970, in cui emerse lo spirito del “Non mollare mai”.

E poi, grandi capitani come Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi si incontrano con Gigi D’Alessio mentre Alex Zanardi con Charles Leclerc affrontano l’adrenalina e la pressione di un esordiente in prima fila e l’impegno nella campagna per Croce Rossa con Lapo Elkann.

E ancora Valentino Rossi, iil campione NBA Marco Belinelli, Fedez e Miriam Sylla e Barbara Bonansea, e ancora Serena Rossi,

Bebe Vio, Valentina Vezzali, Yuri Chechi si affiancheranno a tanti altri come Federica Pellegrini e Milly Carlucci alla sciatrice Federica Brignone, Deborah Compagnoni e Caterina Balivo, e la coppia di tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini e la loro grande amica Francesca Schiavone, Cesare Bocci, Stefano Accorsi, Luca Argentero e Beppe Fiorello.