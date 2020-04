“Non possiamo aspettare: se lo Stato non c’è paghiamo noi”, afferma Fontana

“Entro una settimana, fino a un milione di lombardi potranno chiedere in banca l’assegno. Soldi veri. Se lo Stato non c’è garantiamo noi, in Lombardia parliamo con i fatti”.

Con la consueta praticità che lo ha condotto ad amministrare una regione virtuosa come la Lombardia, stanco di aspettare il lento dipanarsi della burocrazia, Attilio Fontana ha deciso di prendere in mano la situazione.

“Abbiamo accordi con banche e sindacati”

“I lombardi non possono aspettare – precisa il presidente lombardo dalla sua pagina Fb – non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del Governo per imprese e lavoratori. Regione Lombardia invece con un accordo con il sistema bancario e i sindacati garantisce le risorse per l’anticipo della cassa integrazione”.

Max