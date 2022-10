Nord Stream 2, Svezia: “Falla si è allargata”

(Adnkronos) – La perdita dal gasdotto Nord Stream 2 non si è fermata, ma è diventata più grande. Lo ha riferito la guardia costiera svedese, come riportato dalla Cnn. A seguito di un sorvolo dei luoghi di perdita lunedì mattina, una perdita dal Nord Stream 1 non era più visibile e quindi si potrebbe dire che si sia fermata. Tuttavia, “quella più piccola proveniente da Nord Stream 2 è invece leggermente più grande di ieri” e misura circa 30 metri di diametro, ha dichiarato la guardia costiera in un comunicato, aggiungendo che le misure di “emergenza” saranno messe in campo per un tempo più lungo del previsto. L’annuncio della guardia costiera è arrivato dopo che Gazprom ha dichiarato che tutte le perdite erano state fermate.