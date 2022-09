Nordcorea, Giappone: “Pyongyang ha lanciato un missile balistico”

(Adnkronos) – La Corea del Nord avrebbe lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone. Lo ha riferito il ministero giapponese della Difesa, definendo “probabile” il lancio, che è stato confermato anche dall’esercito sudcoreano.

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del secondo test missilistico delle forze di Pyongyang in quattro giorni. Domenica infatti la Corea del Nord aveva lanciato un missile balistico a corto raggio. Domani intanto è atteso l’arrivo in Corea del Sud della vice presidente americana, Kamala Harris, che in precedenza ha partecipato in Giappone ai funerali dell’ex primo ministro, Shinzo Abe.