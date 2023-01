Nordio: “Spero incontro con Meloni il più presto possibile”

(Adnkronos) – “Spero che l’incontro con la premier Meloni avvenga il più presto possibile, visti anche i suoi grandi impegni. Si tratta di stendere un programma che già esiste”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite di ‘Quarta Repubblica’, questa sera su Retequattro.

“Per me è una grande soddisfazione che la presidente sia in perfettissima sintonia con me. Il cronoprogramma – ha ricordato Nordio – è stato annunciato a tutti all’ultimo Consiglio dei ministri, affinché ognuno indichi un cronoprogramma di quello che è stato fatto e di cosa sarà fatto nei prossimi tre o sei mesi. Quello del ministro della giustizia si inserisce in questo ambito più ampio. Questa è stata l’occcasione, vista la priorità che ha la riforma della giustizia, di dire che ci sarà questo incontro”.