Norma, muore dopo una settimana, ok a donazione organi. È la vicenda triste e terribile di una 30 enne della provincia latina.

Dopo una settimana di agonia Chiara Aggio, 30 anni, di Norma, investita in via Epitaffio dopo essere scesa dall’autobus non è riuscita a farcela, e si è dunque spenta.

Le sue condizioni erano apparse in effetti da subito gravissime, ma la famiglia non aveva smesso di sperare. Purtroppo è giunta la dichiarazione di morte cerebrale presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Goretti e l’avvio dell’iter per l’espianto degli organi, autorizzato dalla famiglia in un gesto di eloquente altruismo. La donna era stata investita dal suv di un 48enne di Cisterna che ora rischia l’accusa di omicidio stradale.