‘Note di Pace’ nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, tra musica, cultura e solidarietà

Alla Sala della Protomoteca in Campidoglio scroscianti applausi per l’anteprima del corto poetico musicale THE WAR di Sara Pastore soprano attrice che con questo video debutta come regista. La proiezione si è svolta durante l’evento Note di Pace presentato da Laura Pastore e Sara Pastore.

Struggente il momento in cui Sara Pastore ha intonato l’Ave Maria di Shubert. Con lei sul palco l’attrice cantante Alma Manera, Nadia Bengala, la poetessa Anna Maria Stefanini il violinista Xhanxhafili ed il sassofonista PierLuigi Celico.

Durante la serata sono stati consegnati dall’On.Yuri Trombetti Presidente della Commissione Patrimonio del Comune di Roma degli Attestati di Pace ad associazioni che si sono distinte per la loro opera di solidarietà come La Comunità di Sant’Egidio, Fede Speranza e Carità, la Comunità Armena di Roma, Tota Pulchra del Mons.Gervais, Eocba del dottor Basem Ibrahim,Le Suore Ospedaliere della Misericordia, l’ARVU,NCC,Studio Salomone, Studio 81, Irasenna.

Un Attestato è stato dato a Barbara D’Urso per la nuova veste editoriale di Pomeriggio 5 che si occupa di situazioni umane in disagio e alla dott.ssa Caterina Capalbo per aver messo in evidenza nel suo libro testimonianze inedite sul film “Roma Città Aperta”.

Il video clip ‘The war’ di Sara Pastore che oltre alla regia ne ha curato la sceneggiatura e le musica termina con la canzone omonima , prodotto da TOED FILM è stato patrocinato dalle SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA e dall’ARCHIVO STORICO DEL CINEMA ITALIANO.

In questo video la Pastore ha usato un linguaggio fantasy per rendere più fruibile un tema così cruento come la guerra… e termina con un inno alla pace in molte lingue. Presente inoltre il cast del film: Federico Wardal, Corrado Solari, Antonio Fazio,Luisa Signorelli, Zeina Kabbani,Andrea Dandolo , Eric Donghi, Roberto Belli, Robero Chioccia che ha curato le musiche ed il montaggio ed il capo operatore Marco Gregori… una squadra vincente per l’opera prima di Sara Pastore.

Tante personalità presenti del mondo della cultura, del clero ed artistico in una Sala della Protomoteca gremita di gente… si è concluso con un buffet, una degustazione di vini ed una fantastica torta.