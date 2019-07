‘Notre Dame de Paris’, torna il musical da brividi

”Dopo 15 anni il musical’ ha continuato a tenere la scena con un successo strepitoso, che non conosce paragoni. Questo progetto è entrato nel Dna degli italiani. Il nostro paese non aveva mai visto così tanti spettatori e repliche per un musical prima. ‘Notre Dame’ non solo ha detenuto ogni record di pubblico in Italia, ma ha rivoluzionato la scena dello spettacolo nel nostro paese”.

In 17 anni ha ‘collezionato’ oltre 13 milioni di spettatori di 23 differenti paesi del globo. Tradotto in 9 lingue, e replicato 5mila volte, Soltanto in Italia ‘Notre Dame de Paris‘ (qui in una foto delle prime edizioni), a 17 anni dal suo debutto ha toccato 47 città superando agevolmente le 1.250 repliche. Così, nel corso di un’intervista, l’immenso manager David Zard – inarrivabile impresario e produttore – descriveva il successo di una ‘creatura’ che aveva voluto a tutti i costi.

A renderlo uno dei musical più avvincenti degli ultimi 20 anni, oltre che la ‘fluidità’ della storia raccontata (Hugo è da sempre un classico), molto hanno contribuito le meravigliose canzoni appositamente composte da Riccardo Cocciante. Inizialmente prodotto per il pubblico francese, nel 1998, Zard ne intuì da subito le enormi potenzialità e, assicuratosi i testi e gli adattamenti del dotato Pasquale Panella (fine filosofo prestato alla canzone, ed artefice ei successi dell’ultimo Lucio Battisti), ‘edificò’ addirittura appositamente per il debutto italiano del musical, il Gran Teatro di Roma, in viale Tor di Quinto. Dalla sera del 14 marzo del 2002 in Italia esplose dunque il fenomeno ‘Notre Dame de Paris’.

Vincitore del ‘difficilissimo’ BigliettOne d’Oro TicketOne ai ‘Rockol Awards’ del 2016, il musical Sempre nel 2016, la versione italiana ha in bacheca anche tre Italian Musical Awards, ottenuti grazie al ‘Migliore Spettacolo Social’, ‘Migliori Musiche’ (come dicevamo, Riccardo Cocciante), e ‘Migliore Spettacolo Classico’.

Notre Dame riparte dal 13 settembre

Ed ora la produzione di David e Clemente Zard ed Enzo, si appresta a rimettersi i marcia, intenzionata ad allargare la fila di record già ottenuti, ripartendo dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro (13 e il 14 settembre), per poi toccare Parma, dal 19 al 21 al Parco Cittadella. Quindi, dal 3 al 5 ottobre ‘tornerà’ nella prestigiosa Arena di Verona mentre, dal 17 ottobre al 10 novembre, sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Quindi, dal 22 al 24 novembre sarà la volta dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno; dal 28 novembre all’1 dicembre al Mandela Forum di Firenze; dal 4 all’8 dicembre al Teatro PalaPartenope di Napoli; dall’11 al 15 dicembre al PalaFlorio di bari; dal 20 al 22 dicembre al Pala Alpitour di Torino e, infine, dal 27 al 29 dicembre, al Palazzo dello Sport di Roma.

