Notte da incubo al Quarticciolo: cancello condominiale rubato e scooter a fuoco

Prima il cancello condominiale rubato poi gli scooter in fiamme. È stata una notte complicata quella vissuta dai residenti di via Molfetta al Quarticciolo, quadrante est di Roma. I carabinieri sono intervenuti nella stessa strada a distanza di poche ore e di pochi metri, per due episodi inquietanti su cui sono in corso le indagini.

Notte da incubo al Quarticciolo: cancello condominiale sparito e scooter a fuoco

Portare via un cancello non è certo il furto più comodo da mettere in atto. Eppure un gruppo di almeno 6 persone è riuscito a smontare e rubare un cancello condominiale. I fatti sono accaduti intorno alla 2.30 di oggi martedì 3 dicembre in via Molfetta all’altezza del civico 4. Secondo quanto ricostruito almeno 6 persone ignote, con il volto travisato, sono riuscite a rubare un cancello condominiale.

La chiamata al 112: indagini in corso sul furto

Un ‘lavoro’ poco silenzioso che ha allertato i residenti della strada. E’ scattata così la segnalazione al 112 che h fatto intervenire sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina che indagano sull’accaduto. Non è escluso che informazioni utili alle indagini possano arrivare dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nell’area. È plausibile ipotizzare che i ladri abbiano usato un mezzo, un furgone o un camioncino, per portare via il cancello.

Due ore dopo motorini in fiamme sulla stessa strada

Non è passato molto che i militari sono stati richiamati sul posto, stavolta insieme ai vigili del fuoco. Sempre in via Molfetta, altezza civico 2, verso le 4.30 della scorsa notte, 3 scooter sono andati a fuoco. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto i mezzi, mentre i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno avviato gli accertamenti per far luce sulle cause di quanto accaduto.