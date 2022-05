Notte dei musei 2022, Musumeci Greco festeggia il centenario del Duello del Secolo nella sua Accademia al Pantheon

(Adnkronos) – “Nel corso della Notte dei Musei 2022, in programma sabato 14 maggio, la Casa Museo – Accademia d’Armi Musumeci Greco apre le porte per una notte spettacolare: festeggeremo il centenario del Duello del Secolo fra Aurelio Greco e Candido Sassone con esibizioni fra Campioni Paralimpici, ricostruzioni storiche e armi di scena. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 a Roma in Via del Seminario, 87 (Pantheon)”. Lo fa sapere la storica casa d’armi del centro di Roma.

Il duello tra i due avvenne il 7 ottobre 1922 conosciuta da tutti ma in un luogo segreto (Colonna, per la cronaca) dato che i duelli erano già vietati: una sfida “amichevole” -anche se persino nella scherma sportiva di amichevole non c’è nulla una volta incrociate le lame- che fu di fatto l’ultimo grande duello in una lunga storia di scontri a due all’arma bianca. Vinse Greco, l’originario sfidante del più famoso e altero Sassone, dopo una lunga serie di assalti condotti proprio da Sassone verso un Greco attendista e prudente, che sorprese alla fine l’avversario con una “fulminea cavazione” (lama intorno alla lama per sviare quella del rivale), come scrissero i giornali di allora e affondo con ferita all’avambraccio.