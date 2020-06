Notte prima degli esami, oggi 12 Giugno 2020 su Rai3 con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis.

Un appuntamento che non può certo mancare: quello con un film che non solo racconta un momento cruciale della vita di ogni giovane italiano, ovvero sia la maturità scolastica, ma anche un’intera categoria ‘sociale’, una generazione, un’epoca che è passata ma non dimenticata. E che, appunto, tramite l’emozione e i brividi della maturità, resta sempre attuale pur con le dovute differenze tra decennio e decennio.

Stiamo parlando di Notte prima degli esami il film di Fausto Brizzi del 2005 che oggi 12 giugno 2020 Rai3, propone alle ore 21.20. Di cosa parla Notte prima degli esami? La risposta, ovviamente, è insita proprio nel titolo.

Ma andiamo a vedere più da vicino i dettagli di questa particolare e indimenticabile pellicola.

Notte prima degli esami oggi 12 Giugno 2020 su Rai3: trama e cast

Notte prima degli esami è un film che attraversa generazioni e piace a persone di tutte le età. Il Film di Fausto Brizzi del 2005, vede la partecipazione, tra gli altri, di Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis. Prodotto in Italia, racconta naturalmente le vicissitudini di un gruppo di studenti delle scuole superiori che tra mille difficoltà e paure si prepara agli esami di stato, la temutissima maturità.

Tutto viene rappresentato nell’estate del 1989: un gruppo di amici si prepara a sostenere gli esami di maturità tra incroci, amori, paure e le primissime esperienze da ‘adulti’. Condito da incroci d’amore che attraversano le generazioni, il film si estende nella trama quando una sera ad una festa, Luca incontra Claudia e se ne innamora alla follia. Tuttavia, è inconsapevole del fatto che la ragazza è la figlia del suo professore di letteratura. L’uomo che più odia al mondo.

L’uomo che, però, per via di una serie di stravolgimenti, finirà per aiutarlo proprio a prepararsi per gli esami, mentre gli altri amici ne combinano di tutti i colori e provano a sognare di sfuggire alla trappola degli esami. Luca, presto, capirà cosa c’è di vero dietro la chimera del suo amore per Claudia: e arriverà a una svolta per capire come proseguire la sua vita, affrontando le sfide del’essere ‘grandi’.