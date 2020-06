Notte prima degli esami – Oggi, su Rai3 stasera 19 Giugno 2020: trama e cast

Torna questa sera 19 giugno 2020 uno dei film cult di questi ultimi anni e che, come da tradizione, in un particolare contesto come quello di questi giorni di esami di maturità, viene riproposto e torna di moda, anno dopo anno, cavalcando l’onda emotiva di maturandi e giovani sognatori del mondo del domani, che li aspetta lì fuori per costruire il futuro.

Parliamo di notte prima degli esami, che questa sera su Rai3 in prima serata torna con la seconda ‘parte’, ovvero quella denominata oggi. Andiamo a vedere cosa racconta la trama del film.

Rai3, ore 21.20: Notte prima degli esami – Oggi

Il film di Fausto Brizzi del 2007, con Nicolas Vaporidis, Franco Interlenghi, e Paola Onofri racconta di Luca Molinari che adesso deve vedersela con una nuova storia d’amore.

Ha incontrato Azzurra, una biologa marina di poco più grande di lui e molto estroversa, che lo coinvolge in varie avventure. Rimangono i suoi amici di una vita: Massi, Simona, Riccardo e Alice (innamorata di Luca). A casa, il ragazzo deve porre rimedio ai guai che combina suo padre Paolo, un infantile che dice continuamente bugie.

Il film è la continuazione di Notte prima degli esami che racconta i giorni di speranza, paure e auspici che anticipano l’esame di maturità di un gruppo di ragazzi negli anni ’80, in una rappresentazione anche storica di una fase italiana molto emozionante, scandita dalle note della colonna sonora, l’omonima canzone di Antonello Venditti che ha anche dato nome al film.