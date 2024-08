Notti di stelle cadenti, gli appuntamenti della Lipu fino al 15 agosto

Agosto mese di stelle cadenti con lo sciame delle Perseidi pronto a farsi ammirare da appassionati e romantici. Basta alzare il naso verso il cielo e lasciarsi trasportare da uno degli spettacoli più affascinanti. Unico inconveniente l’inquinamento luminoso che rischia di precludere alla vista gran parte della meraviglia.

Per questo sono tanti gli appuntamenti organizzati in luoghi lontani dall’inquinamento luminoso e acustico dove ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti. Come quelli immersi nella natura delle Oasi e Riserve Lipu.

Saranno 14 gli appuntamenti della Notti delle stelle cadenti, organizzati dalla Lipu fino al 15 agosto: esperti astrofili che, insieme ai volontari e allo staff della Lipu guideranno lo sguardo dei partecipanti verso il cielo.

Aggiornamento ore 12.20

Ecco il calendario di appuntamenti dal litorale di Roma a Pisa e Taranto, solo per citarne alcuni. Dopo l’evento di ieri sabato 3 agosto alla Riserva naturale Paludi di Ostiglia (Mantova), e all’Oasi Lipu Gravina di Laterza (Taranto) mercoledì 7 agosto sarà la volta della Riserva naturale Santa Luce (Pisa), sulle sponde del lago, in compagnia del Gruppo Astrofili del Museo di Storia naturale di Rosignano Marittimo.

A seguire ci saranno gli eventi in programma sabato 10 agosto, la Notte di San Lorenzo: il primo nell’Oasi Lipu Cesano Maderno (Monza Brianza), con letture e proiezioni sulla terrazza del Centro visite Alex Langer; il secondo alla Riserva naturale Ca’ Roman, isola che si trova nella Laguna di Venezia; il terzo alla Riserva naturale del Chiarone-Oasi Massaciuccoli, con l’evento Parco delle stelle che prosegue anche nei giorni 11 e 12 agosto.

Sempre sabato 10 agosto all’Oasi Lipu Arcola (La Spezia), ci sarà l’osservazione delle stelle a cura di Iras (Istituto ricerche astronomiche spezzino), mentre all’Oasi Lipu Ostia, in programma laboratori, pratiche e la liberazione di un rapace notturno curato nel Centro recupero fauna selvatica della Lipu a Roma.

Il programma delle Notti delle Stelle della Lipu si completa, sabato 12 agosto, con l’Oasi Lipu Soglitelle (Villa Literno, Caserta), dove si osserverà il cielo grazie alle indicazioni dell’Unione Astrofili napoletani. Nello stesso giorno appuntamento all’Oasi Lipu Celestina (Reggio Emilia) mentre il 15 agosto l’evento nazionale si concluderà all’Oasi Lipu Bianello, sempre nella stessa provincia emiliana.

Aggiornamento ore 15.50

“Con le Notti delle Stelle – spiega Ugo Faralli, responsabile Oasi e Riserve della Lipu – vogliamo unire la magia del cielo al mondo della natura, mettendo insieme la visione delle stelle cadenti ai suoni degli animali che popolano la notte, per un’esperienza speciale. Gli innumerevoli puntini luminosi della volta celeste, con la colonna sonora notturna di allocchi, caprioli, civette, raganelle, dà un risultato unico, emozionante, imperdibile”.

Aggiornamento ore 19.30