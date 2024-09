Novara, arresto in flagranza per spaccio di droga

La Polizia di Stato di Novara ha arrestato un uomo di origine pakistana, colto in flagrante mentre vendeva sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta il 29 agosto, durante un controllo del territorio organizzato dalla Questura di Novara, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Torino. Gli agenti, impegnati in un servizio antidroga, hanno individuato il sospetto in via Visconti, dove riforniva i tossicodipendenti attraverso una finestra che collega i locali del “V° Magazzino” al canale Quintino Sella.

Durante il servizio di controllo, un agente della Polizia si è avvicinato allo spacciatore per bloccarlo, ma il sospetto ha reagito con violenza. Nel tentativo di liberarsi, ha afferrato la testa dell’agente e l’ha spinta con forza contro il bordo della finestra, ferendolo leggermente. Questo atto ha costretto l’agente a mollare la presa, permettendo al malvivente di scappare all’interno della struttura abbandonata. Ne è seguito un inseguimento ad alta tensione, durante il quale il fuggitivo ha tentato di evadere arrampicandosi sul tetto di uno dei capannoni, provocando il crollo di una parte della copertura.

L’inseguimento è durato circa 15 minuti, durante i quali gli agenti hanno continuato a seguire il sospetto nonostante le difficoltà causate dalla sua fuga rocambolesca. Alla fine, la Polizia è riuscita a bloccare l’uomo e a procedere con l’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

