Novara, lite tra vicini di casa: uomo muore accoltellato

Lite tra vicini di casa finisce in tragedia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato accoltellato questa mattina a Novara, in via Valsesia. L’uomo portato dal 118 in ospedale non ce l’ha fatta. E’ intervenuta la polizia che ha portato l’aggressore, anche lui 60 anni, in Questura. Dalle prime informazioni, sembra che fra i due ci fossero precedenti dissidi dovuti a discussioni di vicinato. La lite condominiale sarebbe sfociata oggi nell’accoltellamento avvenuto in strada, vicino ad un sottopassaggio. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e la dinamica dei fatti.