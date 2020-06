Novità fiscali: ecco cosa cambia dal 1° luglio 2020 per gli italiani

In questi giorni, in queste ore, si sta parlando parecchio delle novità fiscali a partire dal 1° luglio 2020. Ma in che cosa consistono? In particolare, cosa cambia dal 1° luglio 2020?

Ecco un focus sui nuovi bonus che entreranno a tutti gli effetti in vigore tra pochi giorni, come la tax credit vacanze e l’ecobonus al 110%, così come il bonus in busta paga.

Ma dal 1° luglio cambia anche qualcos’altro: come per esempio il limite per i pagamenti in contante: ecco le news in arrivo.

Novità fiscali: cosa cambia dal 1° luglio 2020, limiti pagamento contanti, bonus vacanze, ecobonus 110%, bonus busta paga

Dunque cosa cambia dal 1° luglio 2020? Si prapara un’estate prodiga di nuovi bonus, introdotti dal decreto Rilancio, ma anche di limiti al contante.

dal 1° luglio entreranno in vigore due bonus partoriti dal decreto n. 34/2020, ovvero l’ecobonus al 110% e la tax credit vacanze.

aggiornamento ore 00.04

In contemporanea ci sarà l’aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti, grazie al taglio del cuneo fiscale.

Sul lato anti-evasione, scatterà il limite all’uso dei contanti e l’incentivo ai pagamenti elettronici, grazie al noto bonus POS.

Novità fiscali: dal 1° luglio 2020 ecco i nuovi bonus

Diverse dunque le novità fiscali che spettano ai contribuenti dal 1° luglio 2020. Come detto col decreto Rilancio scattano il nuovo super bonus al 110% e la tax credit vacanze.

L’ecobonus al 110% permette di fare i lavori in casa di miglioramento della classe energetica e di riduzione del rischio sismico di fatto gratis tramite al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito. È fondamentale, inoltre, essere in regola con i documenti richiesti.

Per ora, la detrazione si può richiedere anche per le seconde case, se fanno parte di un condominio: di conseguenza sono escluse le villette unifamiliari.

Il bonus vacanze invece consiste in un ‘credito’ fino a 500 euro. Si richiede tramite l’app IO e l’importo varia in base al numero dei componenti familiari:

300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;

150 euro per quelli composti da una persona sola.

È valido fino al 31 dicembre 2020 e lo si può spendere solo nelle strutture ricettive in Italia che aderiscono al servizio.

Il bonus è utilizzabile all’80% come sconto e al 20% come detrazione.

aggiornamento ore 7.45

Dal 1° luglio cambierà poi la busta paga dei lavoratori dipendenti con il taglio del cuneo fiscale. Il contributo varia in base alla fascia di reddito:

tra 8.174 euro e 28.000 euro: 100 euro in più al mese;

tra 28.001 euro e 40.000 euro: si applica una detrazione che cala all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

L’agevolazione verrà concessa in due modi diversi, in base al reddito.

E poi, è stato creato il bonus POS, come incentivo per i pagamenti tracciabili: si tratta di un credito d’imposta del 30% delle commissioni applicate dalle banche.

aggiornamento ore 11.06