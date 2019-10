NRG Bridges a Barzanò l’inizio del nuovo tour

Apre a Barzanò il 12 ottobre (Auditorium Scuole, via XX Settembre, Barzanò, LC – ore 21:00) il tour del trio NRG Bridges: il nuovo progetto musicale nato dall’incontro fra i Novotono e Gianluigi Trovesi. Il mondo della musica vive di fortunati incontri, a volte inaspettati, in grado di mescolare e mettere a contatto realtà differenti e a volte parallele. Nasce così il progetto NRG Bridges, con il quale il duo dei Novotono incontra il grande Gianluigi Trovesi e diventa trio: è la sinergia fra due mondi, una magica alchimia di idee e di parole musicali che si incontrano per dar vita ad nuova energia, ad una solare positività. Due storie differenti eppure magicamente risonanti, due generazioni vicinissime nella loro cronologica distanza.

Merito dell’incontro fra le qualità solistiche di Trovesi, una cifra stilistica assolutamente riconoscibile, marchio di fabbrica del jazz europeo; e lo spessore artistico e musicale dei Novotono, un progetto artistico nato grazie alla passione per il jazz che ha accomunato i due fratelli Adalberto ed Andrea Ferrari fin dall’adolescenza. Tre identità, tre differenti originalità. Una sola energia, da cui il nome del trio: eNeRGy.

Come spiega Martinelli, “Con la sua musica Gianluigi Trovesi è riuscito a creare un mondo musicale immediatamente riconoscibile ed allo stesso tempo completamente originale, ispirandosi a una diversità di fonti del tutto personale”. Il suo stile di compositore e la sua voce strumentale lo collocano al livello dei musicisti che hanno praticamente definito il concetto di “jazz europeo”, “ispirato alla tradizione americana senza esserne pedissequa imitazione”. F. Martinelli

