Nube vulcanica dall’Etna, stop a voli per Catania

Nube vulcanica dall’Etna, è arrivata la sospensione per i voli a Catania. La decisione dell’unità di crisi dello scalo ha previsto la chiusi due spazi aerei

a Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.

Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo.

La sospensione comporterà cancellazioni e dirottamenti su altri scali. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni.