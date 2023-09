Nubifragi di Milano, la stima dei danni si aggira attorno a 60 milioni. Sala: “danni ingenti che ancora stiamo finendo di quantificare”

La stima dei danni causati dal nubifragio del 25 luglio e della perturbazione del 26 agosto ammonta a circa 60 milioni.

Sono 5 mila gli alberi caduti o compromessi pesantemente: questo è quanto emerso dalla riunione che si è svolta ieri in Comune a Milano tra i rappresentanti delle direzioni comunali, degli enti partecipati e delle aziende che nell’ultimo tempo hanno lavorato per “consentire a Milano di tornare a una sostanziale normalità, grazie all’impegno costante e quotidiano di un migliaio di uomini e donne”.

Anche le scuole sono state danneggiate, 160 pali della segnaletica sono stati abbattuti (per l’85% sono stati ripristinati). Da oggi, 1 settembre, entra in vigore una nuova ordinanza sindacale che vieta la frequentazione di queste aree in caso di allerta meteo e il divieto di stanziamento nei pressi degli alberi e piante con segni di danneggiamento.

Il sindaco Giuseppe Sala dei “danni ingenti che ancora stiamo finendo di quantificare ma che superano senz’altro i 60 milioni di euro. Ma dal dramma abbiamo saputo tirare fuori il meglio; penso ad esempio a quanto abbiamo fatto per gestire tonnellate di legno non come rifiuto, ma come risorsa. Vanno infine ringraziati tutti i cittadini e le cittadine che parteciperanno alla pulizia dei luoghi con i gruppi di volontariato partiti ieri. Un esempio virtuoso che ci fa credere che questo metodo di lavoro possa essere messo a sistema per la cura della città”.