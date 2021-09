Nucleare, Salvini: “Sto con Cingolani, errore fermarsi a passato”

Nucleare in Italia? “Se uno già dice no a valutare dimostra chiusura mentale. La valutazione non comporta già un giudizio. Secondo me è stato un errore fermarsi in passato. È chiaro che è un tipo di scelta che ti porta i risultati dopo 15 anni, non dopo 15 giorni, però idrogeno verde, blu ed energia pulita perché no? Sostengo assolutamente l’idea del ministro Cingolani”. Lo dice Matteo Salvini a Repubblica. “Il nucleare è un’energia molto più pulita e molto meno pericolosa rispetto ad altre”.

Quanto al green pass esteso agli statali osserva: “Per quelli che hanno contatti col pubblico il Green pass può essere un ragionamento. Se ne parla in settimana cabina di regia”.