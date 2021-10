Nucleare, von der Leyen: “Ne abbiamo bisogno accanto a rinnovabili”

Nell’Ue “servono più rinnovabili ed energia pulita. Le rinnovabili sono libere da emissioni di anidride carbonica e sono prodotte nell’Ue. Accanto a queste abbiamo bisogno di una fonte stabile, il nucleare, e durante la transizione del gas naturale”. Per questo “presenteremo la nostra proposta”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio Europeo. Da tempo la Francia, insieme ad altri Paesi, spinge per includere l’energia atomica tra le fonti di energia utili alla transizione climatica. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato che “chiaramente il Consiglio Europeo su questo”, cioè sul considerare l’energia atomica come green, “è molto diviso”.