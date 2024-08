E’possibile fare cose superiori alle proprie forze confidando in Dio al quale “nulla è impossibile”: sono le parole del Papa nell’udienza generale nell’Aula Paolo VI.

“Anche alla Chiesa, di fronte a compiti superiori alle sue forze, viene spontaneo porre la stessa domanda: ‘Come è possibile questo?’. Come è possibile annunciare Gesù Cristo e la sua salvezza a un mondo che sembra cercare solo benessere in questo mondo? Anche la risposta è la stessa di allora: ‘Riceverete la forza dallo Spirito Santo’. Senza Spirito Santo – ha detto Papa Francesco – la Chiesa non può andare avanti”.

“Quello che si dice della Chiesa in generale, vale per ogni singolo battezzato. Ognuno di noi si trova a volte, nella vita, in situazioni superiori alle proprie forze e si domanda: ‘Come posso affrontare questa situazione?’. Aiuta, in questi casi, ricordare e ripetere a sé stessi quello che l’angelo disse alla Vergine prima di congedarsi da lei: ‘Nulla è impossibile a Dio’.

Fratelli e sorelle – ha proseguito Papa Francesco -, riprendiamo allora anche noi, ogni volta, il nostro cammino con questa confortante certezza nel cuore: ‘Nulla è impossibile a Dio’. E se noi crediamo in questo faremo miracoli”.

