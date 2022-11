Nuova Codere, nel terzo trimestre ricavi a 343,4 mln (+47,2%)

(Adnkronos) – Nuova Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del terzo trimestre del 2022 La compagnia ha raggiunto in questo periodo ricavi per 343,4 milioni di euro, il 47,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, recuperando i livelli precedenti alla pandemia (3T2019), principalmente a seguito della revoca delle restrizioni dovute al coronavirus nelle sale e la forte ripresa nella maggior parte dei suoi mercati. L’ebitda normalizzato ha raggiunto nel terzo trimestre i 57,4 mln di euro; 24,6 mln in più rispetto al terzo trimestre del 2021, che rappresenta un aumento del 74,8%, trainato principalmente dalla solida performance dell’Argentina, così come nel resto dei paesi in cui è già pienamente operativa. Il margine di Ebitda normalizzato per il terzo trimestre del 2022 ha raggiunto il 16,7%; 2,6 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.

La Spagna raggiunge ricavi per 40,7 mln nel 3 terzo trimestre, con un miglioramento del 7,4% rispetto al 3T2021, raggiungendo quasi l’88% del suo fatturato nel 3T2019. L’Italia ha registrato ricavi per 68,2 mln nel 3T2022, il 4,4% in più rispetto al trimestre precedente e recuperando l’83% del fatturato nello stesso periodo del 2019. Il Messico sta recuperando gradualmente, dopo l’impatto negativo nel secondo trimestre delle restrizioni promozionali e del divieto di fumo, ottenendo ricavi per 61,4 mln, il 44,2% in più rispetto a quelli raggiunti nel 3T2021, recuperando l’81% del fatturato dello stesso periodo nel 2019. L’Argentina raggiunge ricavi per 98,6 mln, quasi il 146% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo il 122% dei ricavi pre-pandemia. Tale crescita è dovuta, principalmente, all’aumento della spesa media per visita.

Da segnalare, inoltre, il trend di crescita nel resto dei mercati del gruppo, dove l’Uruguay raggiunge un fatturato di 21 mln, il 116% del fatturato nello stesso periodo del 2019; Panama fattura 19,2 mln, recuperando il 98% dei ricavi pre-pandemia; e la Colombia raggiunge ricavi per 5,3 mln, il 26,6% in più rispetto a quelli realizzati nel 3T2021 (110% dei ricavi nel 3T2019). Il business online, i cui risultati sono presentati in modo indipendente e consultabili su codereonline.com, ha registrato un andamento positivo nel 3T2022, con una crescita dei ricavi del 51,5% rispetto all’anno precedente, fino a 29 mln, trainata da Messico e Spagna. Al 30 settembre 2022, la posizione di cassa del gruppo era di 144 mln. In termini di parco installato, nel 3T2022 Codere conta 45.511 macchine, 142 sale da gioco, 1.052 saloni ricreativi, 172 sale scommesse sportive e 8.148 bar.