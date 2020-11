Nuova ordinanza: Lombardia e Piemonte in zona rossa fino al 27 novembre. Puglia e Sicilia restano arancioni. Cambia l’Abruzzo

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza con le misure di contenimento del contagi. “Si rinnovano le misure relative a Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta“. Lombardia e Piemonte dovranno quindi aspettare il 27 novembre per passare a misure meno rigide. Niente soprese per Puglia e Sicilia, che, in attesa di monitoraggio dell’Iss, rimangono nella zona arancione. In mattinata si era ipotizzato un passaggio in rosso. Solo per l’Abruzzo dunque potrebbe scattare la zona rossa.