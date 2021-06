Nuova Ostia, la posizione sulle case Larex

La complessa vicenda delle case popolari di Nuova Ostia si ingarbuglia sempre di più: 4 palazzine restano a rischio sgombero. In particolare preoccupa la vicenda delle case Larex.

La situazione dei 4 appartamenti della Larex. Qui, stando a quanto emerso da fonti del Campidoglio, una trattativa non c’è. E qui, vista anche la deadline di fine luglio, le preoccupazioni restano come ha sottolineato anche il sindacato di Unione Inquilini che sottolinea come in Commissione non si sia trovata alcuna soluzione: “Alla seduta mancavano sia l’assessore alle politiche abitative Vivarelli, sia il dirigente del dipartimento.

Di fatto nessuna informazione è emersa nell’incontro, il Comune rassicura del fatto che si stanno vagliando varie soluzioni per chi vive nelle case Larex e che gli assegnatari saranno informati per tempo. Abbiamo fatto rimostranza della mancata comunicazione da parte degli uffici, prima che l’atto fosse affisso e di come l’assessore Vivarelli attraverso le sue pagine social avrebbe potuto evitare le tante voci che girano nel quartiere così da colmare le preoccupazioni di chi, scendendo di casa quel mattino, si è ritrovato a leggere l’atto giudiziario. In accordo con il presidente della commissione abbiamo richiesto di poter fare un punto della situazione entro metà luglio con una nuova commissione chiedendo alla parte politica di essere tutta presente così da mostrarci nei dettagli il piano messo in atto da Roma Capitale. Di una cosa siamo certi, nessuno lascerà il suo quartiere”.