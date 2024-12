Nuova puntata di CrescimiTu in onda questa sera alle 21:10. Si parla di progetti di inclusione

Questa sera alle 21:10 nuovo appuntamento con CrescimiTu con la Vice Dindaca di Macerata che racconterà i vari progetti di inclusione del Comune

Appuntamento a questa sera alle 21.10 con CrescimiTu, il programma di TeleAmbiente dedicato all’infanzia e all’adolescenza. In questa puntata CrescimiTu si sposta a Macerata, nelle Marche, per parlare dei progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi che l’amministrazione comunale sta portando avanti. Ospite della puntata la Vice Sindaca e Assessore alle Politiche sociali, Integrazione, Inclusione, Cooperazione sociale e Pari opportunità Francesca D’Alessandro.

I progetti per l’infanzia del Comune di Macerata

Nel corso dell’intervista l’Assessora D’Alessandro racconterà alcuni progetti che il Comune di Macerata ha messo in campo per favorire l’inclusione di bambini e ragazzi. A cominciare dal riscoprire l’attività all’aria aperta nel proprio quartiere, con i progetti “Pomeriggi in quartiere 7×7” ed “Estate in Quartiere 7×7”.

Disagio adolescenziale e accoglienza

Per far fronte al disagio adolescenziale a CrescimiTu viene presentato anche lo sportello d’ascolto per adolescenti, un luogo di ascolto psicologico dovrà offrire un ambiente sicuro e confidenziale dove i partecipanti possano esprimere le proprie preoccupazioni. Per favorire l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è nato un sistema di accoglienza ha come obiettivo lo sviluppo di un percorso di inclusione nel tessuto sociale

cittadino e territoriale dei minori stranieri non accompagnati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Macerata.

Disabilità e violenza di genere

Altri due temi cruciali che saranno affrontati nel corso della puntata di CrescimiTu in onda questa sera sono la disabilità e la violenza di genere. In riferimento alla prima è nato il Centro pomeridiano “Ci sono anch’io” che è uno spazio per adolescenti con problemi di disabilità esclusi dal gruppo dei pari e con estreme difficoltà di socializzazione, per offrire loro uno spazio creativo e sicuro. Per combattere la volenza di genere, invece, il comune porta avanti da quattro anni il progetto “Guardami negli occhi”, per sensibilizzare sul tema.

Appuntamento a questa sera alle ore 21:10 su TeleAmbiente, canale 221 del digitale terrestre visibile in tutta Italia, canale 18 del digitale terrestre Lazio e Umbria e in streaming su teleambiente.it.

CrescimiTu è un programma di Stefano Zago e Bianca Damato, condotto da Bianca Damato.

