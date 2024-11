Nuova tranvia Verano-Tiburtina, in gara 4 gruppi di imprese

Quattro gruppi di imprese competeranno per realizzare la tranvia Verano–Tiburtina, un’infrastruttura strategica per il miglioramento della mobilità urbana nella capitale. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di circa 1,5 km che collegherà Piazzale del Verano alla Stazione Tiburtina, uno dei principali snodi di trasporto pubblico di Roma. Con un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro, il piano include la costruzione di binari, rete elettrica e la riqualificazione della corsia riservata su via Tiburtina. Si attende ora il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per procedere con la selezione definitiva.

Dettagli del progetto della tranvia

Il tracciato della tranvia Verano-Tiburtina si sviluppa lungo 1,5 km di lunghezza, utilizzando in gran parte la corsia preferenziale esistente di via Tiburtina.

Il percorso, progettato per migliorare il trasporto pubblico locale, prevede tre fermate intermedie e un capolinea situato nel Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina. Questo hub accoglie linee metropolitane, ferroviarie nazionali e regionali, oltre a servizi di taxi e mobilità condivisa.

Le opere principali includono l’installazione di binari tranviari, il potenziamento della rete di alimentazione elettrica e la sistemazione urbana del tratto interessato.

Tra gli obiettivi principali si segnalano l’aumento della capacità del sistema tranviario e una significativa riduzione dell’uso di veicoli privati, favorendo un maggiore utilizzo del trasporto pubblico su ferro.

Il commento dell’assessore Patanè

“La Verano-Tiburtina è un’infrastruttura breve, lunga quasi un chilometro e mezzo, ma fondamentale per la mobilità romana” ha sottolineato l’assessore ai Trasporti Eugenio Patanè.

“La tratta infatti connette l’attuale via tranviaria passante per piazzale del Verano, attraverso la corsia riservata di via Tiburtina, con il secondo hub più importante per il trasporto pubblico romano, rappresentato dalla stazione Tiburtina. Qui si esercitano tutte le funzioni del trasporto pubblico: quello di superficie, quello metropolitano, quello ferroviario nazionale e regionale, oltre alle postazioni taxi e a quelle dedicate alla sharing mobility”.

“La Verano-Tiburtina inoltre costituirà la base per la prosecuzione della linea dalla stazione Tiburtina fino a Ponte Mammolo” ha aggiunto l’assessore, “un progetto con il quale parteciperemo al bando del ministero dei Trasporti entro gennaio”.

Costi e tempi di realizzazione

Il percorso, in gran parte su corsie preferenziali esistenti, prevede tre fermate intermedie e mira a incrementare l’attrattività del trasporto pubblico locale (TPL), incentivando il passaggio dal trasporto privato a quello collettivo.

La gara per l’assegnazione dei lavori, pubblicata il 27 settembre 2024, ha raccolto offerte fino al 30 ottobre 2024.

Con un costo stimato di 19,5 milioni di euro, i lavori inizieranno nel 2025 e termineranno entro il 2026. La tranvia offrirà una capacità oraria di 2.700 passeggeri per direzione, migliorando i collegamenti urbani e regionali.