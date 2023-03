Nuova visibilità per la targa che ricorda la prima vittoria della Ferrari, al Gran Premio di Roma del 25 maggio 1947

“La targa che ricorda la prima vittoria della Ferrari, al Gran Premio di Roma del 25 maggio 1947, quando la sfida si disputò nel circuito delle Terme di Caracalla, sarà riposizionata a settembre, in un punto più visibile e adatto al prestigio dell’evento, della squadra e del marchio cui è dedicata.

La Lega confida nell’impegno preso dallo stesso presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci, nel corso della riunione che avevamo richiesto da mesi su questo tema”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

“A settembre, in occasione della ‘Settimana motoristica nazionale’ di Roma, il riposizionamento della targa, richiesto dai circoli romani degli appassionati di auto e moto storiche, e che sosteniamo da sempre, diventerà una bella realtà nazionale e internazionale.

Un’occasione da non perdere anche per un’ulteriore promozione turistica della città, uscendo dai canonici percorsi delle visite turistiche per entrare in un circuito davvero speciale, capace di portare nella Capitale anche i tanti amanti della Formula Uno e di tutto il mondo dell’automobilismo e del motorismo storico italiano, che genera un valore economico annuo di 2 miliardi e 200 milioni di euro”, conclude Santori.

