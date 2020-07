Nuove maglie Lazio. le foto della nuova divisa biancoceleste

C’è il Pantheon a fare da sfondo alla presentazione delle nuove maglie della Lazio. Un panorama mozzafiato che sublima la semplicità e l’eleganza del nuovo kit 2020/21 che non si discosta molto da quanto visto quest’anno dando un senso di continuità al lavoro di Macron.

La Lazio indosserà la nuova maglia già a partire dall’ultima giornata di campionato. Un modo per avvicinare i tifosi alla divisa in vista della messa in commercio. Una classica celeste, l’altra blu scuro, a terza. Infine quella dei portieri arancione. Queste le tonalità delle tre nuove divise della Lazio.

I dettagli della nuova maglia della Lazio

La società biancoceleste ha svelato poi i dettagli relativi alle nuove tre divise: “La nuova “Home” è nel classico celeste con una grafica in stampa sublimatica con fine rigato che si incrocia nella parte superiore della maglia davanti. Il collo è a polo in maglieria biancoceleste, come in maglieria sono anche i bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO. Nel retro sotto al colletto è stampata la scritta S.S.LAZIO. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma della S.S.Lazio.

Gli shorts sono bianchi con dettagli celesti e con coulisse piatte in blu navy con puntali biancocelesti. I calzettoni sono bianchi con fini righe orizzontali celesti e bordo superiore celeste. Davanti il Macron Hero, sul polpaccio la scritta S.S.LAZIO. La vestibilità è Slim, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh rende il capo più leggero e traspirabile.

La nuova maglia “Third” riprende il design della Home ma su fondo blu navy con la grafica in stampa sublimatica con fine rigato celeste che si incrocia nella parte superiore e anteriore della maglia”.