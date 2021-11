Nuove misure anti-Covid: riduzione di validità del Green pass e eventuali restrizioni solo ai non vaccinati

Riduzione della validità del Green pass da 12 a 9 o 6 mesi, introduzione dell’obbligatorietà della terza dose per i sanitari ed eventuali restrizioni solo per i non vaccinati. Sono queste le misure al vaglio del governo, che, secondo l’Ansa, domani dovrebbe organizzare una cabina di regia in vista del Consiglio dei ministri.

L’Ansa riporta poi le parole del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in merito alla possibilità di introdurre restrizioni solo per chi non si è vaccinato pur avendo la possibilità di farlo: “Statevene a casa tranquillamente a guardare la televisione”, le parole riportate dall’agenzia di stampa.

Il governo starebbe infatti pensando all’eventualità di permettere gli spostamenti dei non vaccinati solo tra casa e lavoro. Impedendogli quindi di frequentare bar, ristoranti, cinema e teatri. Potrebbero accedere al posto di lavoro solo presentando un Green pass ottenibile attraverso un tampone effettuato nelle ore precedenti.

L’Esecutivo studia quindi una stretta per contenere la possibile nuova ondata di Covid e al tempo stesso incentivare le vaccinazioni. Oltre alle prime dosi il governo spinge per accelerare i tempi sulle terze. Presto anche gli under 40 potranno prenotare il ‘booster’ passati almeno 5 mesi dalla seconda dose.