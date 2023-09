Nuovo allarme Covid in Lombardia? Dalla Regione invito a mantenere alta l’attenzione

La Regione Lombardia ha inviato una nota alle Ats, Asst e Irccs con indicazioni e aggiornamenti per la protezione dei pazienti fragili all’interno delle strutture ospedaliere e delle Rsa. L’obiettivo principale è quello di mantenere alta l’attenzione, promuovendo l’uso continuato delle mascherine come difesa dai virus respiratori, nonostante l’assenza di allerte particolari.

L’Assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha sottolineato che, sebbene il COVID-19 non rappresenti più la stessa minaccia dei primi anni della pandemia grazie ai vaccini e ai progressi nelle cure, per alcune categorie di pazienti fragili e immunodepressi può ancora costituire un pericolo di vita. Per questo motivo, la regione ha emesso una circolare che mira a proteggerli quando si trovano in strutture ospedaliere o residenziali socio-sanitarie.

La circolare comprende azioni come la prevenzione attraverso tamponi prima di ricoveri o trasferimenti tra reparti ospedalieri e Rsa, nonché la gestione dei casi positivi tra pazienti e operatori sanitari. In particolare, si sottolinea l’importanza dell’uso delle mascherine, soprattutto in luoghi come i pronto soccorso e gli ambulatori dedicati ai pazienti fragili, in vista dell’arrivo della stagione autunnale e invernale.