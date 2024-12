Nuovo arresto per spaccio a Santa Marinella: 35enne scoperto con la droga nell’armadio

Droga nascosta in casa: chi nella lavatrice, chi nell’armadio. Un nuovo arresto per spaccio è avvenuto nelle scorse ore a Santa Marinella sul litorale a nord di Roma. Gli investigatori hanno individuato l’appartamento e scoperto che all’interno di un armadio era nascosto un consistente quantitativo di droga, hashish e cocaina, pronto per le piazze di spaccio. Il pusher un 35enne italiano è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nuovo arresto per spaccio a Santa Marinella: 37enne scoperto con la droga nell’armadio

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che da tempo sta interessando diverse aree del litorale della Provincia di Roma. L’ultima operazione che ha portato all’arresto del 35enne è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, e in particolare quelli della Stazione di Santa Marinella.

L’intervento è scattato dopo mirate attività investigative, che hanno consentito di localizzare l’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato all’interno di un armadio 195 grammi di hashish e 13 grammi di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato. Per l’uomo sono scattate le manette e sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia in carcere in attesa del processo.

Hashish e cocaina nell’armadio di casa

Sempre a Santa Marinella solo qualche giorno fa sono stati sequestrati 600 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina trovate a casa di un 24enne italiano. La droga era nascosta in doppiofondo dietro la lavatrice. Nascondiglio che è stato comunque individuato dai militari nel corso della perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia su richiesta dei Carabinieri di Santa Marinella. Per il giovane gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti si sono quindi aperte le porte del carcere.