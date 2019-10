Nuovo botta e risposta Salvini-Raggi: dai rifiuti di Roma a Mafia Capitale

Nuovo botta e risposta tra il leader della Lega Matteo Salvini e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Le stilettate partono dall’ex ministro dell’Interno che intervistato oggi da Tgcom24 dice “Virginia fatti da parte, Roma e i romani meritano di meglio”. Sulla situazione della Capitale Salvini aggiunge “Serve pulire, amare e conoscere la città. Ora è sporca, piena di problemi e di rifiuti. In città i rifiuti non si valorizzano, stanno pensando di spedirli in Svezia, Danimarca e Bulgaria. Chi paga? I romani”. “Chi continua a dire ‘No’ anche sui termovalorizzatori – continua il leader leghista – aiuta la malavita organizzata, e danneggia la salute dei cittadini”. Raggi risponde via Twitter rilanciando gli ormai consueti hashtag #giulemanidaroma #salvinichiacchierone e, riferendosi agli ultimi dati sull’evasione tariffaria diramati da Atac, scrive “Matteo Salvini con noi sono aumentate le multe a chi su bus e metro Atac senza biglietto. Quando governavate voi a Roma c’era l’anarchia, Mafia Capitale e si facevano solo debiti. Noi i fatti, tu le chiacchiere”.