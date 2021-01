Nuovo Dpcm 16 gennaio: oggi arriva il monitoraggio dell’Iss per stabilire i colori delle regioni

In attesa del nuovo Dpcm del governo, previsto per il 16 gennaio, oggi, venerdì 8 gennaio, arriva il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla situazione epidemiologica nelle diverse regioni italiane. Da lunedì 11 gennaio, dunque, il Paese tornerà nella divisione per colori pre-natalizia: diversi, però, i parametri, basati sull’indice di trasmissibilità. Con indice Rt pari o maggiore di 1.25 le regioni passeranno in zona rossa, mentre superiore a 1 si va in zona arancione.

Con il virus che ha ripreso a circolare velocemente, saranno tante le regioni in cui verranno applicate misure restrittive. Tra queste il Lazio, in bilico tra il giallo e arancione. Nel secondo caso significherebbe negozi aperti, ma bar e ristoranti chiusi e divieto di uscire dal proprio comune di residenza. Ovviamente rimarrebbe l’obbligo di mascherina e il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Si prevede, comunque, la maggioranza delle regioni nella fascia intermedia, con qualche zona rossa e poco giallo. “La curva dei contagi sta risalendo – ha avvertito il ministro della Salute Roberto Speranza – e le terapie intensive hanno smesso di scendere”. In attesa dei risultati del report, è confermata in tutta Italia la zona arancione domani e dopodomani.