Nuovo Dpcm 3 novembre, il testo completo in Pdf

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà ufficialmente in vigore da domani, giovedì 5 novembre.

Come emerso nelle ultime ore il nuovo provvedimento divide di fatto l’Italia in tre fasce in base al livello di rischio sancito da 21 parametri, non tutti noti. Le zone rosse, ossia quelle considerate più in pericolo, saranno sottoposto a restrizioni simili a quelle viste su tutto il territorio nazionale durante il lockdown nazionale.

Negozi chiusi (ad eccezione di supermercati, alimentari, farmacie, parafarmacie, parrucchieri e barbieri), spostamenti limitati alle sole urgenze: lavoro e salute. E mediati dalle autocertificazioni. Freno anche allo sport, da svolgere in autonomia e ad istanza nei pressi della propria abitazione. In tutto il territorio nazionale è previsto invece il coprifuoco alle 22. Di seguito il file Pdf dove consultare per esteso il nuovo Dpcm 3 novembre.

Dpcm_3_novembre_2020