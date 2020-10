Nuovo Dpcm, arriva la firma di Conte: quando entra in vigore e quanto dura

La firma è arrivata nella notte: il premier Giuseppe Conte ha approvato il nuovo Dpcm che resterà in vigore per un mese, quindi almeno fino al 24 novembre. Il nuovo testo firmato contiene variazioni rispetto alla bozza circolata nella serata di ieri.

Il governo ha ascoltato in parte le mozioni mosse dalle Regioni, soprattutto per quanto riguarda bar e ristoranti. La ristorazione chiuderà alle 18, ma rimarrà aperta nel week-end. Una via di mezzo per provare ad arginare il malumore dei ristoratori.

Altre differenze rispetto alla bozza di ieri: nel nuovo testo non c’è il divieto di spostamento tra regioni. I centri commerciali rimarranno aperti anche nel fine settimana, a differenza di quanto prospettato nella giornata di ieri.

Non è fatto esplicito riferimento al ‘coprifuoco’ già adottato però in diverse regioni come Campania, Lombardia e Lazio. Stop anche allo sport non professionistico. Chiudono palestre, puscine e centri sportivi.