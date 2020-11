Nuovo Dpcm, diretta tv Giuseppe Conte oggi 3 novembre 2020: dove guardare live la conferenza stampa

La diretta tv di Giuseppe Conte oggi 3 novembre 2020 in live streaming e tv stasera a partire dalle ore 20.30. Sono queste le indiscrezioni secondo cui tra pochi minuti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si collegherà in diretta nazionale per annunciare a tutti gli italiani il contenuto del nuovo Dpcm che entrerà in vigore in tutto il Paese a partire da giovedì 5 novembre 2020.

Secondo i rumor delle ultime ore, infatti, tra pochi minuti il Premier Conte sarà a Palazzo Chigi per anticipare il contenuto del Dpcm 3 novembre 2020 che include il coprifuoco in tutta Italia dalle ore 22 alle 5, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e nei weekend, didattica a distanza per le scuole superiori e la riduzione della capienza dei mezzi del trasporto pubblico locale al 50%.

Diretta Giuseppe Conte 3 novembre 2020: il discorso live ora

Per seguire il discorso di Giuseppe Conte di stasera, 3 novembre 2020, gli utenti possono collegarsi in diretta streaming su Facebook, YouTube o Instagram sui profili di Giuseppe Conte o, in alternativa, accendere la tv sui canali SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24. La conferenza stampa del Presidente del Consiglio sarà trasmessa in diretta tv anche da Rai 1, La7 e Canale5. In attese di conferme da Palazzo Chigi circa la data e l’ora di inizio della conferenza stampa di Conte riportiamo il player video per seguire la diretta live che con buona probabilità ricordiamo avverrà stasera, 3 novembre, intorno alle ore 20.30.