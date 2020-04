“Nuovo focolaio in autunno” avvertono gli scienziati. Fontana: “Noi siamo pronti”

Mentre nell’ambito di questa pesante lotta al coronavirus iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, pregustando di qui a uno massimo due mesi il lento ritorno alla gradualità, dall’estero giungono notizie a dir poco inquietanti.

In Cina preoccupa l’improvviso focolaio a Wuhan

La prima è che in un’area di Wuhan, in Cina (dove dopo due mesi di blocco totale erano giunti a 0 contagi), si è riattivato un focolaio, e questo indica che (probabilmente a causa degli asintomatici), è troppo presto per per catare vittoria.

Gli scienziati: a novembre rischio di nuovi contagi

La seconda, molto più preoccupante, è che un team di scienziati ha annunciato che c’è un’alta probabilità che nel prossimo autunno possano ripartire i contagi.

Fontana: “Una ripresa? Ci stiamo preparando”

Un notizia che ha evidentemente allarmato tutti, soprattutto chi, come la Lombardia, sta lottando da settimane senza sosta. ”Ci sono scienziati che ci dicono che essendo un virus che ha attinenza con l’influenza c’è il rischio che alla ripresa del virus influenzale in ottobre e novembre ci possa essere anche una ripresa del Covid-19. Quindi bisogna prepararsi”, ha infatti dichiarato poco fa il governatore lombardo Attilio Fontana.

“La nostra sanità è la migliore, ne sono orgoglioso”

Poi afferma orgoglioso che “Noi ci siamo preparati, la nostra risposta finora è stata una risposta alla drammatica emergenza improvvisa. La nostra sanità ha dovuto affrontare uno tsunami, è partito tutto con una violenza mai vista“. E dopo aver sottolineato che in caso di una nuova emergenza l’Ospedale Fiera è pronto, il governatore ha tenuto a ribadire che “La nostra sanità non è una delle migliori, è la migliore – rivendica il governatore – Se quello che è successo nella nostra regione fosse successo altrove non so come sarebbe finita. Io mi posso solo dire orgoglioso”.

