Nutella Biscuits, su Facebook un utente mette in vendita la busta vuota “per farsi un selfie”

I Nutella Biscuits sono andati a ruba, da diversi giorni risulta impossibile trovare le confezioni dei nuovi biscotti al cioccolato Nutella sugli scaffali dei negozi. Secondo i primi dati, ad oggi sono stati venduti più di 2,6 milioni di confezioni, un risultato che ha superato le attese, portando numerosi consumatori a cercare su internet informazioni su supermercati ed e-commerce che vendono questi prodotti.

Anche su Twitter l’hashtag #NutellaBiscuits è entrato tra le tendenze del social network tanto che molti utenti hanno pubblicato richieste di aiuto per trovare negozi di alimentari che hanno ancora disponibilità di questi biscotti nelle varie città italiane. Nella sezione Marketplace di Facebook e su altri siti di vendita online alcune persone hanno addirittura messo in vendita confezioni di Nutella Biscuits a costi superiori e c’è anche chi, per strappare una risata, ha pubblicato un’inserzione in cui annuncia di vendere una “busta vuota Nutella Biscuits per farsi il selfie”.

Nutella Biscuits: la particolare inserzione su Facebook

Nelle ultime ore su Facebook è comparsa una strana inserzione: un utente ha messo in vendita una busta dei nuovi biscotti Nutella con una particolarità, all’interno della confezione non c’è nulla. Come riportato nell’inserzione, infatti, l’obiettivo è quello di acquistare la confezione di Nutella Biscuits per scattarsi una foto e non per mangiare i biscotti: “Non riesci a farti la foto con i Famosissimi Nutella biscuits?”. Ecco la busta vuota… il prezzo? 56 euro…