Nuvola dell’Eur hub per vaccini: le parole di D’Amato

La Nuvola dell’Eur per vaccinare il personale scolastico. A Confermarlo è l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato. “L’8 marzo invece partirà anche l’hub della stazione Termini che è anch’esso per noi un altro punto importante” ha dichiarato l’assessore, al termine del sopralluogo effettuato nell’hub di Fiumicino. “Dall’8 Marzo Roma Termini sarà la prima stazione in Italia in cui si potranno fare le vaccinazioni anti Covid. Inviteremo anche il premier Draghi a presenziare” ha dichiarato l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti.

