Obama, anticipazioni del suo nuovo libro “A promised land”: “Trump vinse nel 2016 giocando sulle ansie razziali”

Il 17 novembre uscirà A promised land, il primo dei due libri in cui Barack Obama ripercorre gli otto anni della sua presidenza. Nel libro, il cui titolo richiama le note di una canzone di fine anni Settanta del boss Bruce Springsteen, Obama fornisce “un onesto resoconto” della sua presidenza e di come possano essere “sanate le divisioni per far funzionare la democrazia per tutti”. Secondo delle anticipazioni della Cnn, nelle sue memorie l’ex presidente offre anche un’interpretazione delle presidenziali che nel 2016 portarono Donald Trump alla Casa Bianca.

“Per milioni di americani terrorizzati da un uomo nero alla Casa Bianca, Trump promise un elisir contro la loro ansia razziale”, racconta Obama. “La mia presenza aveva innescato un profondo panico, il senso che l’ordine naturale delle cose fosse stato sovvertito”. Ansie raccolte da Trump – scrive Obama – “quando cominciò a spacciare affermazioni secondo cui non sarei nato negli Stati Uniti e di conseguenza ero presidente illegittimo”.

Mario Bonito