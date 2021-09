Obbligo Vaccinale, Salvini: “Solo in via eccezionale”

Obbligo vaccinale e Green Pass, ecco le proposte della Lega. L’elenco nato da una videoconferenza tra Matteo Salvini e i presidenti Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Christian Solinas, Nino Spirlì, Donatella Tesei e Luca Zaia.

1. promozione della campagna vaccinale, riconoscendo l’efficacia dell’impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del governo: va evidenziato che un incremento delle adesioni può essere ottenuto con informazioni corrette, salvaguardando la libertà ed evitando obblighi o costrizioni, che potrebbero servire solo in via eccezionale per alcune categorie specifiche;

2. utilizzo del Green Pass per favorire aperture in sicurezza a partire dai grandi eventi come per esempio, concerti o eventi sportivi, ma senza complicare la vita agli italiani;

3. tamponi gratuiti per alcune categorie, così da permettere agevolmente l’ottenimento del Green Pass come ad esempio per i minori che fanno sport o le persone che non possono vaccinarsi;

4. possibilità di usare tamponi salivari molecolari per ottenere il Green Pass;

5. estensione dell’utilizzo degli anticorpi monoclonali prescrivibili anche dal medico di medicina generale.