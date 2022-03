Obbligo vaccinale scuola fino a 15 giugno, bozza decreto

(Adnkronos) – L’obbligo vaccinale covid fino al 15 giugno 2022 verrà per il “personale scolastico”, il “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”. Si legge nella bozza dl Covid all’esame del Cdm di oggi.

Fino al 15 giugno 2022 vale l’obbligo vaccinale anche per il “personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale”.