Al via il grande format Televisivo OBIETTIVO CINEMA unico in assoluto in Italia dedicato al mondo del Cinema valorizzando il lavoro dei Registi in primis degli autori musicali degli attori protagonisti sia essere dei short film finalisti o vincitori del titolato festival internazionale estivo sociale in presenza FESTIVALCORTISULMARE e sia per i lungometraggi.

Autore e Conduttore ufficiale Ovidio Martucci (nella foto), noto Attore Regista e Giornalista Televisivo il quale ospiterà nel suo salotto tv i protagonisti e le Autorità del Cinema Italiano, nato dalla collaborazione stretta tra il giornalista ed Andrea Amici per costruire un prodotto Cinema tv unico di Eccellenza con tecnologie multimediali all’avanguardia, assente nei network privati e di Stato evidenziando le tematiche sociali trattate dai medesimi film già vincitori delle rassegne cinematografiche più importanti in Italia.

Alle ore 23.00 alle ore 24.00 ogni mercoledì, con replica la domenica stesso orario sul canale 14 del digitale terrestre piattaforma Radio Tv di RADIO ROMA sarà in onda con i primi ospiti Daniele Catini Regista di A CENA CON DELIVERY il Maestro Felice Iafisco autore testo e musiche dei due Film CONTRO ASMODEO e SBARRE e la Soprano Tina De Luca che dal vivo ha interpretato i brani con supporto alla tastiera live del Maestro, quindi Homar Iafisco autore del libro CONTRO ASMODEO tratto il film Regia Ivan Mattei e l’attore Antonio Fazio editing video di Emanuele Dipa.