Oblio oncologico – D’Amato: “Il Parlamento faccia presto, nel Lazio la legge è attesa da circa 300mila ex pazienti”

“Il diritto all’oblio oncologico è una legge attesa da moltissime persone in tutta Italia e in particolare nel Lazio dove sono circa 300 mila gli ex pazienti”. Lo dichiara il Consigliere regionale del Lazio e membro della Commissione Sanità, Alessio D’Amato (nella foto).

“Fortunatamente e grazie ai progressi delle cure – continua D’Amato – sono sempre di più le persone che guariscono dal tumore. Ma una volta che la malattia finisce per i medici, resta come uno stigma per banche e assicurazioni che rendono difficile, se non impossibile accedere a mutui, polizze e prestiti. Bisogna fare presto, e dare immediatamente seguito alla risoluzione del Parlamento Europeo, che chiede agli stati membri di legiferare sul diritto all’oblio oncologico per gli ex pazienti guariti da questa terribile malattia. Alcuni Paesi Europei lo hanno già fatto, Francia, Belgio, Olanda e Portogallo. Ora è il momento che anche l’Italia si sbrighi per rendere concreta questa che è una legge di civiltà, personalmente metterò in atto ogni azione possibile per affermare questo diritto”. Conclude il Consigliere regionale del Lazio e membro della Commissione Sanità, Alessio D’Amato.

