Occupazione facoltà Geologia La Sapienza: i motivi

La facoltà di Geologia dell’Università La Sapienza a Roma è stata occupata da un gruppo di studenti e attivisti che si sono impossessati dell’edificio dopo la conclusione di un convegno sui cambiamenti climatici.

Gli occupanti, tra cui membri di Fridays for Future e Ultima Generazione, hanno dichiarato che le aule occupate ospiteranno dibattiti, proiezioni e lezioni alternative auto-organizzate per affrontare la crisi climatica in modo indipendente e senza l’influenza delle grandi aziende che fanno greenwashing.

Secondo i collettivi universitari, l’occupazione fa parte del ciclo internazionale di occupazioni climatiche chiamato “End Fossil”, con l’obiettivo di denunciare le responsabilità delle aziende fossili nella devastazione causata dalla crisi climatica.

L’apertura di uno spazio collettivo alla Sapienza è stato sottolineato come un luogo non solo per gli studenti, ma anche per tutte le generazioni desiderose di partecipare alla lotta contro la crisi climatica.