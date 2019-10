Ocean Vicking, Salvini: “Grazie al governo tasse, manette e sbarchi”

“L’unico risultato concreto per il momento ottenuto, numeri alla mano, dal governo Pd-M5S è l’aumento degli sbarchi e la ridistribuzione nelle città italiane di quelli che sbarcano. Sono complici, incapaci o traditori – ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno – Oppure è una scelta precisa riaprire i porti, ma la lezione di democrazia, dignità e orgoglio arrivata dall’Umbria si è fatta sentire”.

Ieri il Viminale ha annunciato che dopo giorni di stallo l’Ocean Vicking è stata autorizzata a sbarcare nel porto di Pozzallo, assicurando però che sia la Francia che la Germania accoglieranno 70 migranti. Una notizia che ha ovviamente ‘allertato’ l’attento Salvini il quale, attraverso Fb ha prontamente commentato la notizia: “La Ocean Viking sbarca a Pozzallo, la Alan Kurdi è in area sar italiana, la Open Arms in area sar maltese: dopo l’invito al Viminale, le ong si scatenano. Ricomincia la pacchia, grazie al governo sbarchi, tasse e manette. Sindaci e governatori della Lega sono pronti a dire no all’arrivo di altri clandestini”.

Max