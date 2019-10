Ocean Viking, la nave è sbarcata a Pozzallo

Questa mattina si concluderà l’Odissea della Ocean Viking, da oltre 10 giorni in mare in attesa di un porto sicuro. Lo sbarco della nave con a bordo 104 migranti è atteso a Pozzallo per le ore 9.

Aggiornamento ore 7.00

La nave bViking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere è approdata nel porto di Pozzallo, in Sicilia. Sulla nave vi sono 104 persone, salvate in mare il 18 ottobre scorso. Fra questi 41 minori, 14 di questi con meno di 15 anni, più due donne incinte.

Ad attenderli gli operatori sanitari e forze dell’ordine per lo sbarco, dopo il via libera in serata dal Viminale. I migranti saranno ricollocati in Francia e Germania.

Aggiornamento ore 9,30

“Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro”, ha dichiarato Sos Mediterranee su Twitter, celebrando la “fine della lunga odissea”.

Aggiornamento ore 10,00