Oceani caldi con temperature record, lo studio

(Adnkronos) – Gli oceani hanno raggiunto le temperature più alte mai registrate. Secondo lo studio realizzato da Copernicus, la media della temperatura registrata sulla superficie del mare questa settimana ha superato il primato segnalato nel 2016 arrivando a 20,96 gradi. Lo studio evidenzia le conseguenze dell’innalzamento della temperatura dell’acqua. Il mare più caldo ha una capacità ridotta di assorbire diossido di carbonio e il gas rimarrà in quantità maggiori nell’atmosfera. Il processo può contribuire ad un’accelerazione dello scioglimento dei ghiacci, con un conseguente innalzamento del livello del mare. Oceani più caldi significano anche condizioni più complesse per pesci e mammiferi, come le balene, costretti a muoversi per trovare acque più fredde, con effetti sulla catena alimentare.